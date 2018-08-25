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Hatay’da jandarmadan ’drone’li trafik denetimi

Hatay’da bayram tatili nedeniyle trafikte denetimlerini sıklaştıran jandarma ekipleri, drone yardımıyla ihlalleri tespit etti.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 18:03
Hatay’da jandarmadan ’drone’li trafik denetimi

Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ve emniyet trafik timleri Kurban Bayramı’nda yoğun trafik akışının yaşandığı noktalarda trafik kontrollerini drone yardımıyla yapıyor.

 

Hatay’ın Samandağ ilçesindeki sahil kesimi olan Çevlik mevkinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında, havadan da drone ile takip yaparak trafik kazalarını önlemeye çalışılıyor. Kurallara uymayan sürücüleri önce uyaran ekipler, hem bayram şekeri ikram edip hem de çocuklar için boyama kitapçığı hediye ediyor.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 18:03
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