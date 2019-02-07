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Hatay'da HTŞ operasyonu! Gözaltılar var

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Heyet Tahrir el Şam üyesi olduğu tespit edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

07 Şubat 2019 Perşembe 20:09
Hatay'da HTŞ operasyonu! Gözaltılar var

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) üyesi olduğu belirtilen 4 kişi yakalandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) üyesi olduğu belirtilen 4 kişi yakalandı. Kişilerin 3'ünün Türk, 1'inin Bangladeş asıllı İngiliz olduğu tespit edildi.

4 kişi gözaltına alındı

Hatay'da Babatorun Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Türkiye sınırından Suriye'ye girmek üzere olan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan ilk sorgulamalarının ardından bu kişilerin HTŞ üyesi olduğu ifade edildi ve 3'ünün Türk, 1'inin Bangladeş asıllı İngiliz olduğu tespit edildi.

4 kişi, daha sonra Altınözü Adliyesi'ne sevk edildi.

Türkiye, Suriye'deki en etkin rejim karşıtı muhalif oluşum olarak kabul edilen HTŞ'yi terör örgütü olarak tanımıştı.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 20:09
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