Hatay'da HTŞ operasyonu! Gözaltılar var Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Heyet Tahrir el Şam üyesi olduğu tespit edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) üyesi olduğu belirtilen 4 kişi yakalandı. Hatay'ın Altınözü ilçesinde Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) üyesi olduğu belirtilen 4 kişi yakalandı. Kişilerin 3'ünün Türk, 1'inin Bangladeş asıllı İngiliz olduğu tespit edildi. 4 kişi gözaltına alındı Hatay'da Babatorun Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Türkiye sınırından Suriye'ye girmek üzere olan 4 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan ilk sorgulamalarının ardından bu kişilerin HTŞ üyesi olduğu ifade edildi ve 3'ünün Türk, 1'inin Bangladeş asıllı İngiliz olduğu tespit edildi. 4 kişi, daha sonra Altınözü Adliyesi'ne sevk edildi. Türkiye, Suriye'deki en etkin rejim karşıtı muhalif oluşum olarak kabul edilen HTŞ'yi terör örgütü olarak tanımıştı.

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