Hatay'da gece yarısı korkutan kaza: 2 kişi yaralı

Hatay’ın Defne İlçesi Samandağ-Yayladağı Çevre yolu kavşağında Defne ilçesi istikametinden gelen ve direksiyon hâkimiyetini kaybeden 27 VN 159 plakalı araç sürücüsü 31 AB 295 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 27 VN 159 plakalı araç sürücü A.S kavşakta bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonrasında olay yerine gelen 112 ve polis ekipleri tarafından yapılan müdahaleler sonrasında yaralanan A.S ve N.K ambulansla Hatay Devlet Hastanesine gönderildi. Kaza sonrasında polis ekipleri ve itfaiye tarafından yapılan incelemenin ardından kazaya karışan araçlar çekici ile çekildi.