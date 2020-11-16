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Gündem Hatay'da Fransızların yapmadığını CHP yaptı
Gündem

Hatay'da Fransızların yapmadığını CHP yaptı

Gündemi değerlendiren Gazeteci Yazar Fatih Uğurlu, Azerbaycan Türkü bir askerin Ezan okumasını değerlendirdi ve CHP'nin geçmişte yaptığı zulmü hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 17:07:00 - 2020-11-16 17:12:53
Hatay'da Fransızların yapmadığını CHP yaptı

Yeni Akit Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, Yeni Akit Youtube kanalına gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki Şuşa şehrini kurtardıktan sonra bir askerin minareye çıkarak Ezan okumasını değerlendiren Gazeteci Yazar Fatih Uğurlu, bu hareketin duygulandırdığını ifade etti ve CHP'nin zulmünü hatırlattı.

Fransa işgali altında bulunan Hatay'ın Türkiye'ye bağlandıktan sonra Fransızların dokunmadığı Ezan'a CHP'nin dokunmasını konu aldı.

Ezan'ın aslından okunmasını yasaklayan CHP'ye eleştirilerde bulunan Uğurlu, "Hatay'da Fransızların yapamadığını CHP yaptı" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Belen genci

Etkileri çok oldu hatay'a. Bir sürü insana dinsizliği aşıladılar. Dini değerlere dair neredeyse müslümanlarda bile hasara sebep oldular. Sadece hatay olsa tamam (Hatay, Adana, Antalya, Mersin), Bu yerleri bilenler iyi bilir. İnsanlarda değer veya ahlak teorisine dair pek çok şeyi yitirdi. Bozduklarını düzeltmeye çalışsak 50 senemizi alır. Mesele parti meseleside değil, İnsani değerler uçup kayboldu, O topraklar senelerce müslümanların sağlam kaleleri idi, Şuan dine karşı olan veya gafil olan ordaki insanların dedeleri belki büyük islam alimleri idi kim bilir. Yazık ediyorlar onca insana, Topluma zehir aşılarsan alır, Güzeli aşılarsan alır. Evinde yaşayan insanlar ne bilsin neyin döndüğünü. Bu inanç bozuklukları virüsten bile daha tehlikeli, Çünkü zaten virüse sebep olan şey bizim ellerimizle yaptığımız şeylerden yeryüzünde fitne hasıl olması ile olmaktadır.
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Putsavar

zillet gevurdan daha gevur bir oluşum. İçimizde nekadar kripto ermeni yahudi ve yunan varsa bunların bünyesinde
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