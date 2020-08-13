Hatay'da firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı
HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan hükümlü gözaltına alındı.
Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelinde aranan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay cezası bulunan kamu görevinden ihraç edilen eski öğretmen T.M.E'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, İskenderun T Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.