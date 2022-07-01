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Aktüel Hatay'da feribot arızası! Seferler iptal edildi
Aktüel

Hatay'da feribot arızası! Seferler iptal edildi

Hatay'da feribot arızası nedeniyle bugün ve 3 Temmuz'daki Arsuz-Girne seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 20:59:00 -
Hatay'da feribot arızası! Seferler iptal edildi

Hatay'da feribot arızası nedeniyle bugün ve 3 Temmuz'daki Arsuz-Girne seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Hatay Deniz Otobüsü'nden (HADO) yapılan açıklamada, Sinan Paşa feribotunda teknik bir arıza yaşandığı bildirildi.

Feribotun tersaneye alınarak gerekli müdahalelere başlandığı aktarılan açıklamada, "Bu sebeple bugün saat 13.00 Girne-Hatay seferimiz ile 3 Temmuz'da saat 23.45 Hatay-Girne seferlerimiz iptal edilmek zorunda kalınmıştır. İstenmeyen bu durum nedeniyle özür diler, yolcularımızın can güvenliğinin birincil önceliğimiz olduğunu vurgulamak isteriz." ifadeleri kullanıldı.

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