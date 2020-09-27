Hatay'da feci kaza! Ölü ve yaralı var
Hatay'da aynı yönde seyreden motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Hatay'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde Hakan Şanverdi idaresindeki motosiklet, aynı yönde seyir halindeyken aniden şerit değiştiren otomobile çarptı.
Motosiklet sürücüsü reklam panolarına çarptı
Çarpışma sonrası motosiklet sürücüsü reklam panolarına çarparak durabildi. Kaza nedeniyle motosiklet ve araba sürücüsü yaralanırken, Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Hakan Şanverdi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
1 kişinin hayatını kaybetmesi ve 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.