  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hatay'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi
Aktüel

Hatay'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-18 17:28:42 -
Hatay'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dörtyol'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının katıldığı Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu'nun sürdüğü bildirildi.

Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 2 teröristin daha silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, böylelikle aynı bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiği kaydedildi.

- Soylu'dan kahramanlara tebrik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pazar mesaisi devam. Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi. 4 terörist elde. Kahramanlarımıza şükranlarımızla." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
28 yıldır kayıp olan Azerbaycan askeri bakın nasıl bulundu!
Dünya

28 yıldır kayıp olan Azerbaycan askeri bakın nasıl bulundu!

Karabağ Savaşı’nda 18 yaşındayken kaybolan Azerbaycanlı Şamhalov İmran, kurtarılan Füzuli şehrinde bir evin bodrum katında zincirli halde bu..
İmamoğlu'ndan iki yüzlü paylaşım!
Gündem

İmamoğlu'ndan iki yüzlü paylaşım!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından '85 TL olan aylık öğrenci kartını 50 TL yaptık' ifadeleriyle iki yüzlü bir paylaşı..
Ahmet Hakan Fatih Portakal' topa tuttu! Yeter artık Fatih Portakal
Gündem

Ahmet Hakan Fatih Portakal' topa tuttu! Yeter artık Fatih Portakal

FOX TV Ana Haber'den istifa ettikten sonra provokasyonlarını sürdüren Fatih Portakal'ın tutarsızlıklarına Ahmet Hakan'dan tepki geldi. Haka..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay