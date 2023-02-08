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Gündem Hatay'da enkaz altında kalan 88 yaşındaki kişi 62 saat sonra kurtarıldı
Gündem

Hatay'da enkaz altında kalan 88 yaşındaki kişi 62 saat sonra kurtarıldı

Depremden etkilenen Hatay'da görev yapan Erzurum AFAD ekibi, enkaz altında kalan 88 yaşındaki kişiyi 62 saat sonra kurtardı.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 18:26:00 -
Hatay'da enkaz altında kalan 88 yaşındaki kişi 62 saat sonra kurtarıldı

Depremden etkilenen Hatay'da görev yapan Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi, enkaz altında kalan 88 yaşındaki kişiyi 62 saat sonra kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye giden AFAD ekibi, enkaz altındaki insanları kurtarmaya devam ediyor.

Ekipler, ildeki 600 Evler mevkisinde ses aldıkları bir enkazda vinç desteğiyle arama çalışması yaptı.

Betonları duvar delici aletlerle kesen ekipler, uzun uğraşlar sonucu 88 yaşındaki Kalkap Değirmenci'ye ulaştı.

Depremden 62 saat sonra enkazdan kurtarılan Değirmenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Erzurum AFAD ekibi, 140 personelle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

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