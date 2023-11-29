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Yerel Hatay'da ele geçirilen uyuşturucu miktarı şok etti
Yerel

Hatay'da ele geçirilen uyuşturucu miktarı şok etti

Yeniakit Publisher
2023-11-29 10:49:00 -
Hatay'da ele geçirilen uyuşturucu miktarı şok etti

Hatay Gümrük Muhafaza ekiplerince, transit olarak işlem gören bir konteynırda yapılan aramada bir ton 197 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay Gümrük Muhafaza ekiplerince, transit olarak işlem gören bir konteynırda yapılan aramada bir ton 197 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, operasyona ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak, uyuşturucuyla mücadele edileceğini belirtti.

Paylaşımında Bolat, "Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince transit olarak işlem gören bir konteynerde 1 ton 197 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 500 milyon TL değerinde captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Milli İstihbarat Teşkilatımızla ortak olarak genişletilen operasyon neticesinde olayla bağlantılı 3 kişi gözaltına alınmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak; uyuşturucu ile mücadelede sadece ülkemizde değil bölgesel çapta da uyuşturucu şebekelerine göz açtırmıyoruz. Kaçakçılıkla mücadelede kararlı duruşunu bir kez daha sergileyen gümrük muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyor ve başarıyla gerçekleşen operasyona katkı sunan Milli İstihbarat Teşkilatımıza teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı. (İLKHA)

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