Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Tepehan Mahallesi Koz Deresi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangına 2 itfaiye aracı ve 1 su tankıyla müdahale edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanda zarar oluştu.
Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı.