Hatay'da ceza yiyen sürücü, motosikletini yaktı
Hatay'ın Payas ilçesinde denetim yapan trafik polislerinin durdurduğu motosiklet sürücüsü ceza yiyince motosikletini ateşe verdi. Küle dönen motosiklet itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Hatay'ın Payas ilçesinde trafik polislerinin evrakları eksik olduğu gerekçesiyle ceza yazdığı motosiklet sürücüsü ceza yememek için motosiklteini yaktı. Motosikletini yakan sürücü polisler tarafından gözaltına alındı.
Yakıt deposunu açıp motosikleti ateşe verdi
Hatay'ın Payas ilçesine bağlı E-5 kara yolunda denetim yapan trafik polisleri motosiklet sürücüsü Gökhan S.'yi durdurarak belgelerini istedi. Evrakları eksik olan sürücü, kendisine ceza yazılıp, motosikletinin bağlanacağını öğrenince yakıt deposunu açıp, motosikletini ateşe verdi.
Soruşturma başlatıldı
Şüpheli olay yerinden kaçarken yanan motosiklet, itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.
Olayın ardından evine kaçan Gökhan S., ekipler tarafından gözaltına alındı. Ekipler motosikletini yakan şahıs hakkında soruşturma başlattı.