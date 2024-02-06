Hatay'da çevik kuvvet otobüsü devrildi: 10 yaralı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde göreve giden polis ekiplerini taşıyan midibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 10 polis memuru yaralandı.
Kaza, Payas-Dörtyol arasında D91 karayolunda meydana geldi. Antakya ilçesine depremin yıl dönümü için göreve giden polis ekiplerini taşıyan midibüs, refüje çarpmasının ardından tırla çarpışarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 10 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.