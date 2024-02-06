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Gündem Hatay'da çevik kuvvet otobüsü devrildi: 10 yaralı
Gündem

Hatay'da çevik kuvvet otobüsü devrildi: 10 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-02-06 07:06:00 -
Hatay'da çevik kuvvet otobüsü devrildi: 10 yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde göreve giden polis ekiplerini taşıyan midibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 10 polis memuru yaralandı.

Kaza, Payas-Dörtyol arasında D91 karayolunda meydana geldi. Antakya ilçesine depremin yıl dönümü için göreve giden polis ekiplerini taşıyan midibüs, refüje çarpmasının ardından tırla çarpışarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 10 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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