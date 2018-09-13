Hatay'da büyük kavga! Servis şoförleri birbirini vurdu

Edinilen bilgiye göre, Reyhanlı ilçesinde servis şoförü olduğu öğrenilen iki grup arasında, iddiaya göre taşıma ihalesi yüzünden tartışma çıktı. Şehir merkezinde karşı karşıya gelen şoförler arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Pompalı tüfeklerin de kullanıldığı kavgada Abdurrahman Derin silahla vurularak hayatını kaybederken, olayda Emre Ç. ve Süleyman D. ise yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Polisin müdahalesiyle son bulan kavgaya karışanlar olayda kullanıldığı tespit edilen silahlarla birlikte gözaltına alındı.

1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.