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Aktüel

Hatay'da bir kişinin dövülerek öldürüldüğü iddiası

Yeniakit Publisher
2020-07-15 00:07:46 -
Hatay'da bir kişinin dövülerek öldürüldüğü iddiası

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, bir kişinin evini yağmaladıktan sonra döverek ölümüne neden olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 Mayıs'ta Ö.D. adlı kişinin, evinde dövüldüğü ve 45 bin lira parası alındığını beyan etmesi üzerine hastaneye kaldırılarak soruşturma başlatıldı.

Yaralı Ö.D'nin 23 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesi üzerine polis ekipleri soruşturmayı genişletti.

Ö.D'nin ölmeden önce verdiği eşgal üzerine olaya karışanların H.A, F.A. ve M.A. olduğu belirlendi.

H.A. ve M.A. gözaltına alınırken F.A'nın başka bir suçtan tutuklu olduğu tespit edildi.

H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken M.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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