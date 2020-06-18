  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hatay’da benzin yüklü tanker alev aldı, facia kıl payı atlatıldı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkiinde alev alan benzin yüklü tanker, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürülürken, facianın eşiğinden dönüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 10:39:01 -
Hatay’da benzin yüklü tanker alev aldı, facia kıl payı atlatıldı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkiinde alev alan benzin yüklü tanker, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürülürken, facianın eşiğinden dönüldü.


Alınan bilgiye göre olay, Kırıkhan Antakya yolu Topboğazı mevkiinde meydana geldi. 73 AF 695 dorse plakalı benzin yüklü tankerin tekerlekleri alev aldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ettiler. Yangının tankerin tamamına ulaşmadan söndürülmesi olası bir faciayı önlerken, trafik bir süre durduruldu. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangınla ilgili itfaiye ve polis araştırma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı