Hatay'da askeri araç devrildi! Yaralı askerler var
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde askeri araç devrildi. Meydana gelen olayda 5 asker yaralandı.29 Mart 2019 Cuma 21:24
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı.
Antakya-Yayladağı kara yolunun Sungur Mahallesi mevkinde seyir halindeki askeri araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan 5 asker, ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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