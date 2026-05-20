CHP'li Belediyelerde 'Temsil' Vurgunu! Özel Kaleme ve Reklama Milyonlar Akıtmışlar!

Borç Kamburu Büyürken Reklama ve Temsile Devasa Bütçe

Albayrak'ın açıkladığı resmi verilere göre, üç belediyenin sadece dört müdürlükteki (Özel Kalem, Basın Yayın, Kültür ve Sosyal Hizmetler) toplam harcaması dudak uçuklattı.

Tepebaşı Belediyesi, borç batağında yüzmesine rağmen bu süreçte adeta para saçtı.

Büyükşehir Belediyesi 3 yılda bu birimlere 2 milyar TL harcarken, ilçe belediyesi olan Tepebaşı tek başına 1.1 milyar TL harcama yaptı. Nüfusu daha fazla olan Odunpazarı Belediyesi ise 433 milyon TL'de kaldı.

İşçinin Maaşını Bölerek Ödeyen Tepebaşı, Reklamda Sınır Tanımadı

"Her fırsatta emeğin ve işçinin yanındayız" edebiyatı yapan CHP'li Tepebaşı Belediyesi'nin kirli maskesi bir kez daha düştü.

Kendi çalışanlarının maaşlarını tek seferde ödeyemeyen ve işçinin hakkı olan tazminatları 15-18 aya bölen belediye, konu kendi reklamı ve özel kalemi olunca kesenin ağzını açtı.

Albayrak, merkezi yönetimden gelen ödeneklerin nereye gittiğini sorarak, "Bu paralar nereye gitti? İşçisine para vermeyenler, reklam ve özel kalem müdürlüklerine milyonlar akıtmış. Biz vatandaşımız adına bunları kalkıp gündeme getirmeyelim mi?" diyerek tepkisini dile getirdi.