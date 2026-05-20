CHP'li Belediyelerde 'Temsil' Vurgunu! Özel Kaleme ve Reklama Milyonlar Akıtmışlar!
CHP'li Belediyelerde 'Temsil' Vurgunu! Özel Kaleme ve Reklama Milyonlar Akıtmışlar!

Cem Kaya

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Akit TV’de yayınlanan Erkan Tan ile Konuşalım programında CHP’li Eskişehir Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı belediyelerinin 2022-2025 yılları arasındaki harcamalarını belgeleriyle ifşa etti. Özellikle Tepebaşı Belediyesi’nin nüfusu Odunpazarı’ndan daha az olmasına rağmen, özel kalem, basın-yayın ve sosyal işlere harcadığı astronomik rakamlar pes dedirtti.

Borç Kamburu Büyürken Reklama ve Temsile Devasa Bütçe

Albayrak'ın açıkladığı resmi verilere göre, üç belediyenin sadece dört müdürlükteki (Özel Kalem, Basın Yayın, Kültür ve Sosyal Hizmetler) toplam harcaması dudak uçuklattı.

Tepebaşı Belediyesi, borç batağında yüzmesine rağmen bu süreçte adeta para saçtı.

Büyükşehir Belediyesi 3 yılda bu birimlere 2 milyar TL harcarken, ilçe belediyesi olan Tepebaşı tek başına 1.1 milyar TL harcama yaptı. Nüfusu daha fazla olan Odunpazarı Belediyesi ise 433 milyon TL'de kaldı.

 

İşçinin Maaşını Bölerek Ödeyen Tepebaşı, Reklamda Sınır Tanımadı

"Her fırsatta emeğin ve işçinin yanındayız" edebiyatı yapan CHP'li Tepebaşı Belediyesi'nin kirli maskesi bir kez daha düştü.

Kendi çalışanlarının maaşlarını tek seferde ödeyemeyen ve işçinin hakkı olan tazminatları 15-18 aya bölen belediye, konu kendi reklamı ve özel kalemi olunca kesenin ağzını açtı.

Albayrak, merkezi yönetimden gelen ödeneklerin nereye gittiğini sorarak, "Bu paralar nereye gitti? İşçisine para vermeyenler, reklam ve özel kalem müdürlüklerine milyonlar akıtmış. Biz vatandaşımız adına bunları kalkıp gündeme getirmeyelim mi?" diyerek tepkisini dile getirdi.

İyide sormak gerek

Bu sayıştaydakilerdemi chp yandaşıda bunca soygunu tesbit edemedi yada ettirmediler. Sayıştayincelemiyormu bu belediyeleri. Yoksa herkes vurgun peşinde hala.

aliveli4950

ESKİŞEHİRDE ADLİYELER İLE BELEDİYE BAŞKANLARI KANKA..O YÜZDEN SORUŞTURMALARDAN Bİ ŞEY ÇIKMAZ..BÜYÜKERŞENİ 13 SENE YARGILADILAR SONUNDA BERAAT ETTİRDİLER
+90 (553) 313 94 23