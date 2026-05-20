  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hakan Fidan'dan Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistlere ilişkin açıklama Pakistan devrede: ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nı güvenceye alacak geçici uzlaşı planı Türkiye nüfusu için alarm veren rakamlar! TÜİK endişelendiren verileri açıkladı PKK’nın İran kolu PJAK Trump’ı yalanladı: Kendi silahlarımız var! Zamanı gelince harekete geçeceğiz! Doğu'nun Boğaz Köprüsü 5,9 milyar lira kazandırdı Petro'dan siyonist bakana şamar: Tam bir Nazi gibi davranıyor! Soykırımı gizlemek için insanlara saldırıyorlar! Beğenmediklerini sınır dışı ediyor Köle tüccarı geri döndü Vergi borcu olanlar dikkat! Ali Mahir Başarır yine çarpıttı! Yalanı bu video deşifre ediyor İspanya Dışişleri Bakanı duyurdu: 44 aktivist Türkiye aktarmalı uçakla geliyor!
Yaşam İhbara giden Yunus timi kaza yaptı! 2 polis memuru yaralandı
Yaşam

İhbara giden Yunus timi kaza yaptı! 2 polis memuru yaralandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Antalya’da silahlı şüpheli ihbarına giden Yunus timi ile otomobilin çarpıştığı kazada iki polis memuru yaralandı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde silahlı şüpheli ihbarına giden motosikletli polis timi, kavşakta otomobille çarpıştı.

 

Muratpaşa ilçesi Kızıltzoprak Mahallesi 916 sokak ile 953 sokak kesişiminde saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, Kemal Ü. idaresindeki 48 AEN 083 plakalı otomobil ile silahlı ve şüpheli ihbarına gitmekte olan 07 A 4892 plakalı Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi (Yunus timi) ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil yol kenarında bulunan elektrik trafosuna çarparak durabilirken, motosiklette bulunan polis memurları R.Y. ve O.D. yaralandı.

 

Kaza anı güvenlik kamerasında

İhbar üzerini olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan polis memurları ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ihbara gitmekte olan motosikletli polis timinin kavşağa girdiği sırada otomobilin önce 2 polis memurunun bulunduğu motosiklete çarptığı, ardından da yol kenarındaki elektrik trafosuna çarptığı anlar yer aldı.

Genç futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti! 1. Lig takımında oynuyordu
Genç futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti! 1. Lig takımında oynuyordu

Spor

Genç futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti! 1. Lig takımında oynuyordu

16 yaşındaki futbolcu, motosiklet kazasında öldü
16 yaşındaki futbolcu, motosiklet kazasında öldü

Gündem

16 yaşındaki futbolcu, motosiklet kazasında öldü

Kalkıştan saniyeler sonra alev aldı! 15 kişinin öldüğü uçak kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı
Kalkıştan saniyeler sonra alev aldı! 15 kişinin öldüğü uçak kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Dünya

Kalkıştan saniyeler sonra alev aldı! 15 kişinin öldüğü uçak kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Kayıp kız 4 gündür aranıyor! Kaza sonrası Kelkit Çayı’na atladığı öne sürüldü
Kayıp kız 4 gündür aranıyor! Kaza sonrası Kelkit Çayı’na atladığı öne sürüldü

Yaşam

Kayıp kız 4 gündür aranıyor! Kaza sonrası Kelkit Çayı’na atladığı öne sürüldü

Kaza sonrası çarptıkları aracın sürücüsünü döven 4 maganda tutuklandı
Kaza sonrası çarptıkları aracın sürücüsünü döven 4 maganda tutuklandı

Gündem

Kaza sonrası çarptıkları aracın sürücüsünü döven 4 maganda tutuklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23