İhbara giden Yunus timi kaza yaptı! 2 polis memuru yaralandı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde silahlı şüpheli ihbarına giden motosikletli polis timi, kavşakta otomobille çarpıştı.

Muratpaşa ilçesi Kızıltzoprak Mahallesi 916 sokak ile 953 sokak kesişiminde saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, Kemal Ü. idaresindeki 48 AEN 083 plakalı otomobil ile silahlı ve şüpheli ihbarına gitmekte olan 07 A 4892 plakalı Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi (Yunus timi) ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil yol kenarında bulunan elektrik trafosuna çarparak durabilirken, motosiklette bulunan polis memurları R.Y. ve O.D. yaralandı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

İhbar üzerini olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan polis memurları ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ihbara gitmekte olan motosikletli polis timinin kavşağa girdiği sırada otomobilin önce 2 polis memurunun bulunduğu motosiklete çarptığı, ardından da yol kenarındaki elektrik trafosuna çarptığı anlar yer aldı.