İran'dan Trump'ın petrol açmazına tokat gibi cevap! "İran'ı tehdit ederken benzin istasyonlarındaki sinirli müşterileri unutuyor!"
İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen kurt siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın sömürgeci bir edayla her gün İran’ı hedef alan küstah tehditleri ile ABD iç pazarındaki ekonomik çöküş ve benzin istasyonlarında patlak veren halk öfkesi arasındaki sinsi çelişkiyi deşifre etti.
Velayeti, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ABD Başkanı Trump’a ilişkin açıklamalarda bulundu.
Trump’ın ABD’deki enflasyonu düşürmek için enerji fiyatlarının düşmesine muhtaç olduğunu savunan Velayeti, "Trump, İran'a yönelik günlük tehditler ile ABD’deki benzin istasyonlarının sinirli müşterileri çelişkisine kapılmış durumda." ifadelerini kullandı.