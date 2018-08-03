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Hatay'da araç akülerinden 'hap' fışkırdı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde araç akülerinin içerisine zulalanmış 78 bin 300 adet 'captagon' hap ele geçirildi.

03 Ağustos 2018 Cuma 23:39
Hatay'da araç akülerinden 'hap' fışkırdı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kırıkhan ilçesinde belirledikleri bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, evde ve adreste bulunan araç içerisinde araç akülerine zulalanmış 78 bin 300 adet ’captagon’ hap ele geçirildiği belirtildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan mahkemece tutuklandı.

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 23:39
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  4. uyuşturucu

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