THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Hatay’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Hatay’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 08:07
Hatay’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Olay, Hatay’ın Altınözü ilçesi Yarseli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki taraf arasında bir kafede yaşanan alacak verecek kavgası silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, olay yerinde vurulan Mehdi K. adlı şahıs hayatını kaybederken henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 08:07
  1. Hatay
  2. hatay
  3. kavga
  4. alacak verecek meselesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'da helikopter düştü: 18 kişi öldü
    1. Rusya'da helikopter düştü: 18 kişi öldü
    2. Çin'den Sri Lanka'ya 1 milyar dolarlık..
    3. 20 bin sözleşmeli öğretmen alınacak?
    4. Muğla Seydikemer'de feci kaza: 2 ölü 4..
    5. Üniversitelerin iki yıllık bölümleri..
    6. Rusya'da helikopter düştü! 18 ölü
    7. Meteoroloji'den İstanbul'a 'sağanak'..
    8. 2018 YKS lisans programları en küçük..
    9. Tosya’da traktör kazası: 1 kişi öldü
    10. FETÖ operasyonunda önemli isim..
    11. Kozanlı Ömer’in bylock yazışmaları..
    12. Berat Albayrak: Enflasyon ve faiz..
    13. Seydikemer'de kaza: 2 ölü, 4 Yaralı
    14. Meteoroloji'den 3 il için kritik uyarı!
    15. Usame Bin Ladin'in annesi konuştu:..
    16. "Güvenli Gece Bodrum'da Yaşanır-1"..
    17. İzmir'de huzur ve güven uygulaması!
    18. "Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile..
    19. Çiftçiye 50 bin koyun verilecek!
    20. Çorum'da iki otobüs çarpıştı: 13 kişi..
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    ABD Dışişleri'nden son dakika 'kriz' açıklaması
    ABD Dışişleri'nden son dakika 'kriz' açıklaması