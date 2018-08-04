Hatay’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Olay, Hatay’ın Altınözü ilçesi Yarseli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki taraf arasında bir kafede yaşanan alacak verecek kavgası silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, olay yerinde vurulan Mehdi K. adlı şahıs hayatını kaybederken henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.