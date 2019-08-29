Hatay’da alacak verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Hatay’ın Samandağ ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.29 Ağustos 2019 Perşembe 15:09
Hatay’ın Samandağ ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Koyunoğlu Mahallesi’nde Çamlık piknik alanındaSabahattin Beyazgül ile G.G. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada bıçaklanan Sabahattin Beyazgül olay yerinde hayatını kaybetti, yeğeni Ö.B. yaralandı.
Bıçaklama olayına karışan G.G. jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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