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Hatay'da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Altınözü ve Yayladağı ilçelerinde sınırı yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 78 düzensiz göçmen yakalandı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:05
Hatay'da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri,Altınözü ilçesi kırsallarında şüpheli grubu durdurdu. 

Sınırı yasa dışı yollarla geçtikleri belirlenen 68 Suriye uyruklu, jandarmaya teslim edildi.

Yayladağı sınırında görev yapan hudut birlikleri de ilçe merkezi kırsalında 10 düzensiz göçmen yakaladı. 

Suriyeli olduğu tespit edilen göçmenler, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü. 

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:05
  1. Altınözü ilçesi kırsalları
  2. hudut birlikleri
  3. Suriye sınırı
  4. jandarma karakolu
  5. Hatay'ın Altınözü ilçesi
  6. Yayladağı ilçesi

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