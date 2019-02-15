Hatay'da 61 düzensiz göçmen daha yakalandı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçtikleri öğrenilen 61 Suriyeli düzensiz göçmen daha yakalandı.15 Şubat 2019 Cuma 11:06
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 61 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı.
Hudut birliklerine takıldılar
Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu.
Suriye uyruklu olduğu ve sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen 61 düzensiz göçmen, gerekli işlemler için jandarmaya götürüldü.
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