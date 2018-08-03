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Hatay'da 6 kilo A4 patlayıcı ele geçirildi!

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 6 kilo A4 patlayıcı ele geçirildi.

03 Ağustos 2018 Cuma 19:42
Hatay'da 6 kilo A4 patlayıcı ele geçirildi!

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Emniyet Asayiş Büro ekiplerince uyuşturucu madde ihbarını değerlendirmek üzere Mezbahana Mahallesi'nde bir adrese baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında ekipler, 6 kilogram patlamaya hazır A4 patlayıcı tabir edilen madde ele geçirdi. Şüpheli B.O., İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Patlayıcılar ise incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. 

Dörtyol Asayiş Amirliği ekiplerince tahkikat devam ediyor. 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 19:42
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