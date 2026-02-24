  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Lideri Bahçeli ile görüştü! ‘Bahçeli'nin komisyon desteğine teşekkür ediyorum' CHP’li İBB’nin işi gücü fitne! İBB’ye bağlı İPA, gençleri kaygılı çıkarttı! Ekrem İmamoğlu CHP'yi pavyona düşürdü Çapa Tıp Fakültesi'ndaki çocuklara yönelik cinsiyet değiştirme ameliyatı dosyasının üzeri örtülmeye mi çalışıldı? Efendileri vazgeçti köleleri diretiyor FETÖ'ye büyük darbe: Deniz Kuvvetleri sorumlusu İstanbul'da yakalandı! Rus Nikolai, 168 laik yobazdan daha Müslüman çıktı CHP’nin şaibeli Kurultay davası İstanbul’a taşınıyor Salgın hastalıklar an meselesi CHP İzmirlilere lağım suyu içirdi CHP'deki 'başkaldırının' detayları ifşa oldu! Özel mekanda 6.5 saatlik gizli toplantı!
Yerel Hatay'da 5 gündür haber alınamayan genç için ekipler seferber oldu! Arama çalışmaları ormanlık alanda yoğunlaştı!
Yerel

Hatay'da 5 gündür haber alınamayan genç için ekipler seferber oldu! Arama çalışmaları ormanlık alanda yoğunlaştı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hatay'da 5 gündür haber alınamayan genç için ekipler seferber oldu! Arama çalışmaları ormanlık alanda yoğunlaştı!

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yaşayan ve 5 gündür kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'ı bulmak için devletin tüm birimleri harekete geçti. Serinyol Mahallesi'nde ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen gencin ailesi, 19 Şubat'tan bu yana evlatlarına ulaşamayınca jandarma ekiplerine sığınarak yardım istedi.

Hatay'da 5 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ailesinin 5 gündür haber alamadığı 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Serinyol Mahallesi'nde yaşayan Çalışkan'ın ailesi, çocuklarına ulaşamadıkları için 19 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu.

 

Bunun üzerine psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Çalışkan'ın bulunması için jandarma ekiplerinin yanı sıra Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, çalışmalarını Serinyol Mahallesi üzerindeki ormanlık alanda yoğunlaştırdı.

Ülkede katliam gibi kaza: 17 kişi hayatını kaybetti!
Ülkede katliam gibi kaza: 17 kişi hayatını kaybetti!

Dünya

Ülkede katliam gibi kaza: 17 kişi hayatını kaybetti!

Geniz akıntısı orucu bozar mı? Geniz akıntısı olan kaza orucu tutmalı mı?
Geniz akıntısı orucu bozar mı? Geniz akıntısı olan kaza orucu tutmalı mı?

İSLAM

Geniz akıntısı orucu bozar mı? Geniz akıntısı olan kaza orucu tutmalı mı?

Sınavı olan oruç tutmasa olur mu? Sınavı olan orucu kazaya bırakabilir mi?
Sınavı olan oruç tutmasa olur mu? Sınavı olan orucu kazaya bırakabilir mi?

İSLAM

Sınavı olan oruç tutmasa olur mu? Sınavı olan orucu kazaya bırakabilir mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23