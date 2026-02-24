Hatay'da 5 gündür haber alınamayan genç için ekipler seferber oldu! Arama çalışmaları ormanlık alanda yoğunlaştı!
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yaşayan ve 5 gündür kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'ı bulmak için devletin tüm birimleri harekete geçti. Serinyol Mahallesi'nde ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen gencin ailesi, 19 Şubat'tan bu yana evlatlarına ulaşamayınca jandarma ekiplerine sığınarak yardım istedi.
Hatay'da 5 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ailesinin 5 gündür haber alamadığı 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'ı arama çalışmaları devam ediyor.
Serinyol Mahallesi'nde yaşayan Çalışkan'ın ailesi, çocuklarına ulaşamadıkları için 19 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu.
Bunun üzerine psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Çalışkan'ın bulunması için jandarma ekiplerinin yanı sıra Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekipler, çalışmalarını Serinyol Mahallesi üzerindeki ormanlık alanda yoğunlaştırdı.