Hatay'da 41 düzensiz göçmen yakalandı Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye giren 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri,Altınözü kırsalında şüpheli grubu durdurdu. Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen 41 Suriye uyruklu,jandarmaya teslim edildi.

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