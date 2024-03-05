Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem!
Avrupa Sismoloji Merkezi verilerine göre Hatay'ın Gümüşgöre-Antakya ilçelerini merkez alan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD ise depremin merkez üssünü Samandağ ilçesi olarak açıkladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Türk şirketleri Sırbistan ülkesinde enerji yatırımı yapıyor! İki büyük gelişme... Yatırımlara başlayacaklar
Avrupa Sismoloji Merkezi verilerine göre Hatay'ın Gümüşgöre-Antakya ilçelerini merkez alan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD ise depremin merkez üssünü Samandağ ilçesi olarak açıkladı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23