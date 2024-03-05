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Gündem Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem!
Gündem

Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem!

Yeniakit Publisher
2024-03-05 10:40:00 - 2024-03-05 10:44:21

Avrupa Sismoloji Merkezi verilerine göre Hatay'ın Gümüşgöre-Antakya ilçelerini merkez alan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD ise depremin merkez üssünü Samandağ ilçesi olarak açıkladı.

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