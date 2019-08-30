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Hatay’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Hatay’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 12:34
Hatay’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Hatay’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.


Antakya Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan törende, Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Burada yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende, anıt şeref defterini imzalayan Hatay Valisi Rahmi Doğan, 30 Ağustos Zaferi’ni gurur ve sevincini yaşadıklarını belirterek, “Aziz Türk Milletinin ebedi Başkomutanı olarak bütün imkansızlıklara rağmen büyük kahramanlıklarla kazandığımız 30 Ağustos Zaferi’nin 97.yıl dönümünde büyük bir gurur ve sevinç ile manevi huzurunuzdayız. Yine bir Ağustos günü 1071’de Malazgirt Zaferi’yle Türk milletine açılan Anadolu kapıları, 30 Ağustos 1922’de sizin önderliğinizdeki Türk ordusunun zaferiyle bu kez düşmana ilelebet kapanmıştır. Bizlere miras bıraktığınız mukaddes vatan topraklarını ve bu topraklar üzerinde şerefle dalgalanan şanlı al bayrağımızı, bu aziz milletin evlatları olarak her ne pahasına olursa olsun korumak azim ve kararlığında olduğumuz huzurunuzda belirtmeyi görev biliriz. Bu gurur günümüzde bu eşsiz zaferin mimarı olan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş tüm gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” dedi.


Çelenk koyma töreninin ardından program, Vali Doğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve 2. Hudut Alayı Komutanı Piyade Albay Ümit Durmaz Hatay Valiliği’ndeki tebriklerin kabulünün ardından Gündüz Caddesi’ndeki törenle devam etti.


Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve 2. Hudut Alayı Komutanı Piyade Albay Ümit Durmaz Gündüz Caddesi’nde düzenlenen törende vatandaşların bayramını kutladı.


Kutlamalar, halk oyunları gösterisinin ardından geçit töreniyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 12:34
  1. doğa

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