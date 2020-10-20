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Aktüel Hatay'da 247,5 litre sahte içki ele geçirildi
Aktüel

Hatay'da 247,5 litre sahte içki ele geçirildi

Ürettiği sahte içkiyi kızının evinde stokladığı ileri sürülen baba ile çocuğu gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 12:19:05 -
Hatay'da 247,5 litre sahte içki ele geçirildi

HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde 247,5 litre sahte içki ele geçirildi, baba ve kızı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Höyük Mahallesi'nde S.P'nin sahte içki ürettiğini ve bunları kızı E.P'nin evinde stokladığını belirledi.

Ekipler, sahte içkilerin üretildiği ve stoklandığı 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 247,5 litre sahte içki ele geçirildi, S.P. ve E.P. gözaltına alındı.

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