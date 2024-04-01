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Gündem Hatay Valisi'nden 'istifa' iddialarına cevap
Gündem

Hatay Valisi'nden 'istifa' iddialarına cevap

Yeniakit Publisher
2024-04-01 03:52:00 - 2024-04-01 03:53:05
Hatay Valisi'nden 'istifa' iddialarına cevap

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, istifa ettiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

​​​​​​​Masatlı, bazı sosyal medya sitelerinde istifa ettiğine yönelik haberler üzerine açıklamada bulundu.

Masatlı, "Bazı sosyal medya sitelerinde istifa ettiğim haberleri yayınlanmıştır. Haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hatay'ımıza 6 Şubat'tan itibaren olduğu gibi bugün de hizmet etmek için fedakarca görevimin başındayım." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, doğrudan Hatay Valisi’nin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur. Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik, Hatay halkının iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız.'' iddialarında bulunmuştu.

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