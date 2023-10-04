Hatay Valiliği'nden depreme ilişkin açıklama!
Hatay Valiliği Samandağ ilçesinde yaşanan 4 şiddetindeki depreme ilişkin açıklamasında ekiplerin tedbiren sahaya yönlendirildiğini duyurdu.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşanan 4 şiddetindeki deprem vatandaşlarda paniğe sebep oldu.
Hatay Valiliği depremle ilgili olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.
Valiliğin açıklamasında, "Tedbiren bölgeye ekip gönderilerek takibi sağlanmaktadır" denildi.
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