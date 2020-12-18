  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hatay MKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden "oksijen azlığından ölüm" iddiasına yalanlama:
Aktüel

Hatay MKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden "oksijen azlığından ölüm" iddiasına yalanlama:

"Sosyal medyada yer alan hastanemizde oksijen azlığı nedeniyle bir gecede 5 hasta vatandaşımızın hayatını kaybettiği yönündeki mesnetsiz paylaşım ve açıklamaların hiç kimseye faydası olmadığı gibi kamuoyu ve biz sağlık çalışanlarını derinden yaralamaktadır" - "Tek önceliğimiz hasta olan vatandaşlarımızı bir an önce sağlığına kavuşturmak olup görevimizi seferberlik ruhuyla gece gündüz tüm personelimizle yerine getirdiğimizi kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız"

Yeniakit Publisher
2020-12-18 17:57:05 -
Hatay MKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden "oksijen azlığından ölüm" iddiasına yalanlama:

HATAY (AA) - Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, sosyal medyada yer alan "oksijen azlığı nedeniyle bir gecede 5 hastanın hayatını kaybettiği" iddiasını yalanladı.

Başhekimlikten yapılan açıklamada, tüm dünyayı ve ülkeyi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastanenin "pandemi hastanesi" olarak hizmet verdiği hatırlatıldı.

Hastaların en iyi şekilde tedavilerinin yapılması ve taburcu edilmeleri konusunda tüm öğretim üyeleri, sağlık ve diğer yardımcı personelle özverili ve bilimsel yaklaşımlarla, Sağlık Bakanlığının yayımlamış olduğu tüm rehberler ışığında hizmet verildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal medyada yer alan hastanemizde oksijen azlığı nedeniyle bir gecede 5 hasta vatandaşımızın hayatını kaybettiği yönündeki mesnetsiz paylaşım ve açıklamaların hiç kimseye faydası olmadığı gibi kamuoyu ve biz sağlık çalışanlarını derinden yaralamaktadır. Toplumun sağlık çalışanlarına karşı güvenini sarsmakta ve sağlık çalışanlarının motivasyonunu olumsuz etkilemektedir.

Tek önceliğimiz hasta olan vatandaşlarımızı bir an önce sağlığına kavuşturmak olup görevimizi seferberlik ruhuyla gece gündüz tüm personelimizle yerine getirdiğimizi kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Haluk Özdil 'ilaçlardaki o maddeye dikkat' dedi ve ekledi: Arabayla zorla evimden alındım
Gündem

Haluk Özdil 'ilaçlardaki o maddeye dikkat' dedi ve ekledi: Arabayla zorla evimden alındım

Yazar Haluk Özdil, gazeteci Murat Zurna'ya yaptığı açıklamada, ilaç ve aşılara ilişkin çok çarpıcı uyarılar yaptı.
Yazar Muhyiddin İbnü'l-Arabi tek tek bilmişti! 2021’de neler olacak? ‘Büyük sıfırlama’
Dünya

Yazar Muhyiddin İbnü'l-Arabi tek tek bilmişti! 2021’de neler olacak? ‘Büyük sıfırlama’

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Ne Var Ne Yok programına konuk olan Ömer Faruk İspir, Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin tahminleri hakkında açıkla..
İstanbul'da süpürgesine takıldı soluğu poliste aldı!
Gündem

İstanbul'da süpürgesine takıldı soluğu poliste aldı!

İstanbul Beşiktaş'ta temizlik işleri görevlisi Ahmet Şahin, caddedeki çöpleri süpürürken bulduğu 270 bin dolarlık (2 milyon 86 bin 51 lira) ..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay