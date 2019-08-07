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Hatay Kurban Bayramı namazı 2019 saat kaçta kılınacak?

"Hatay'da kurban bayramı namazı kaçta kılınacak?" sorusu Hatay'da yaşayan vatandaşların gündeminde. Kurban Bayramı 11 Ağustos 2019 tarihinde eda edilecek. Vatandaşlar bulundukları illerin bayram namazı saatini merak ediyor. İşte Diyanet'e göre Hatay Kurban bayramı namazı 2019 saati...

07 Ağustos 2019 Çarşamba 21:17
Hatay Kurban Bayramı namazı 2019 saat kaçta kılınacak?

"Hatay'da kurban bayramı namazı kaçta kılınacak?" sorusu Hatay'da yaşayan vatandaşların gündeminde. Kurban Bayramı 11 Ağustos 2019 tarihinde eda edilecek. Vatandaşlar bulundukları illerin bayram namazı saatini merak ediyor. İşte Diyanet'e göre Hatay Kurban bayramı namazı 2019 saati...

Hatay'da Kurban bayramı 2019 namaz saat kaçta?

Hatay'da Kurban bayramı namazı 11 Ağustos 2019 tarihinde saat 06:25'de kılınacak.

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Bayram namazı kaç rekattır?

Bayram namazı 2 rekattır.

Bayram namazı nasıl kılınır?

1- Önce “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet ederek, namaza durulur. Sonra “Sübhaneke” okunur.

2- Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.

3- İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve bir sure okur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir. Kısaca: İki salla, bir bağla, Üç salla, bir eğil diye ezberlenir.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 21:17
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