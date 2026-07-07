Hatay Kumlu-Akkuyu'da göçmen operasyonu: 8 kaçak yakalandı, 4 organizatör tutuklandı
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Hatay Emniyeti, 1 Temmuz'da Kumlu-Akkuyu'da 2 aracı durdurdu; 8 kaçak göçmeni yakaladı. 6 organizatörden 4'ü tutuklandı, sürücülere 205 bin TL ceza kesildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda 2 aracı durdurdu. Araçlarda oturma izni bulunmayan 8 kaçak göçmen yakalandı, 6 organizatör gözaltına alındı.
Kumlu-Akkuyu mevkiinde 2 araç durduruldu
Ekipler, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında takip başlattı. 1 Temmuz tarihinde Kumlu-Akkuyu mevkiinde yaptığı takip sonucunda 2 aracı durdurdu.
Araçlarda 8 kaçak göçmen yakalandı
Görevliler, durdurulan araçlarda arama yaptı. Aramada, Türkiye'de geçerli oturma izni bulunmayan 8 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Göçmenler, sağlık ve kimlik kontrollerinin ardından adli sürece alındı.
6 organizatör gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı
Polis, olaylarla ilgili toplam 6 organizatörü gözaltına aldı. Adli makamlar, 2 şahsı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Diğer 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sürücülere 205 bin TL ceza kesildi
Ekipler, araç sürücülerine trafik kural ihlalleri nedeniyle toplam 205 bin TL idari para cezası uyguladı. Söz konusu araçları da trafikten men etti.
Göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi
Görevliler, yakalanan yabancı uyruklu göçmenlerin işlemlerini tamamladı. Ardından göçmenleri İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti. Hatay Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi.