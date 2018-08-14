Hatay kömbesi nasıl yapılır?

MALZEMELER

125 gram tereyağı

1 su bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı şeker

Yarım su bardağı su

Yarım su bardağı süt

1 tatlı kaşığı kömbe baharatı (yenibahar, tarçın, mahlep, zencefil, karanfil, muskat, dövülmüş damla sakızı)

1 çay kaşığı kabartma tozu

6 su bardağı un

Susam

HAZIRLANIŞI

Oda sıcaklığında tereyağını ve kalan malzemeleri ilave ederek karıştırın. Ele yapışmayana kadar hamuru yoğurun.

Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın. Her yerini susama bulayın. Ardından kendi kalıbın da şekillendirin ve tepsiye dizin.

170 derecede pembeleşene kadar pişirin.