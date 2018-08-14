Hatay kömbesi nasıl yapılır?
Hatay'ın yöresel tatlarından biri olan Hatay kömbesi nasıl yapılır?14 Ağustos 2018 Salı 18:36
MALZEMELER
125 gram tereyağı
1 su bardağı sıvı yağ
1,5 su bardağı şeker
Yarım su bardağı su
Yarım su bardağı süt
1 tatlı kaşığı kömbe baharatı (yenibahar, tarçın, mahlep, zencefil, karanfil, muskat, dövülmüş damla sakızı)
1 çay kaşığı kabartma tozu
6 su bardağı un
Susam
HAZIRLANIŞI
Oda sıcaklığında tereyağını ve kalan malzemeleri ilave ederek karıştırın. Ele yapışmayana kadar hamuru yoğurun.
Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın. Her yerini susama bulayın. Ardından kendi kalıbın da şekillendirin ve tepsiye dizin.
170 derecede pembeleşene kadar pişirin.
YORUM YAZ