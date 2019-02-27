Hatay-G.Saray maçına damga vuran gol Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanan Türkiye Kupası maçında, Hatayspor'ın 4. golü maça damga vurdu. İtirazlar üzerine VAR'dan pozisyonu inceleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu golü verdi.

Hatayspor ile Galatasaray arasında oynananTürkiye Kupası karşılaşmasında ilginç bir an yaşandı. Yaşar Kemal Uğurlu, Hatayspor'un 4. golünde tartışılacak bir karara imza attı. Sol kanattan içeriye çevrilen topu İsmail Çipe, kontrol etmek isterken bacak arasından kaçırdı ve top ağlara gitti. Galatasaraylı futbolcuların topun çizgiyi geçtiği itirazları sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'a giderek pozisyonu tekrar inceledi. Bu inceleme sonrasında Uğurlu topun çizgiyi tamamen geçmediği yönünde karara vararak golü verdi. Tartışmalı diğer pozisyon Galatasaray'ın ilk golünde ise Hatayspor'un yoğun itirazları vardı. Emre Taşdemir'in yaptığı asistten önce topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle VAR'da pozisyonu izleyen Yaşar Kemal Uğurlu, daha sonra ise gol kararını onayladı.

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