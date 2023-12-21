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Yerel Hatay depreminde korku dolu anlar! Güvenlik kamerasına anbean yansıdı
Yerel

Hatay depreminde korku dolu anlar! Güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Yeniakit Publisher
2023-12-21 22:02:00 - 2023-12-21 22:14:13

Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 21.24'de merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 9.19 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi. Bir vatandaş deprem sonrası," Baya şiddetli oldu. İlk gün ki gibi geldi gitti, salladı" dedi.

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