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Gündem Hatay Defne'de neler oluyor?
Gündem

Hatay Defne'de neler oluyor?

Yeniakit Publisher
2024-02-18 09:16:00 -

Meteoroloji'nin 17 Şubat hava durumu raporunda kuvvetli sağanak uyarısında bulunduğu Hatay'dan gelen görüntüler görenleri şaşırttı. Defne'de kaydedilen şimşekler gece yarısı gökyüzünü aydınlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Hatay dahil 30 il için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Doğu Anadolu için ise kar yağışı bekleniyor denildi.

GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATAN ŞİMŞEKLER

Hava Forum isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı görüntülerde gökyüzünü aydınlatan şimşekler izleyenleri şaşırttı.

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