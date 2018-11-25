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Hatay Büyükşehir Belediyespor'da sponsorluk anlaşması

- HDI Sigorta, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyespor'un forma sponsoru oldu

25 Kasım 2018 Pazar 19:25
Hatay Büyükşehir Belediyespor'da sponsorluk anlaşması


HATAY (AA) - HDI Sigorta, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyespor takımının forma sponsoru oldu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen törene Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Maden, HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş yaptığı konuşmada, bu yıl Türkiye Kupası'nı almak istediklerini belirtti.

Hatay'da spora destek konusunda çok kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Savaş, "Ailemize yeni katılan HDI Sigorta'nın hem bizlere emeği geçecek hem de kalpleri maçlarda bizlerle birlikte atacak. Biz HDI Sigorta'nın ana sponsorumuz olmasını istiyoruz. Amacımız hem marka değerimizi yükseltmek hem de sporcularımıza maksimum destek sağlamak." ifadelerini kullandı.

HDI Sigorta Genel Müdürü Hancıoğlu ise son yıllarda tüm dikkatleri üzerine çeken Avrupa'da ve Türkiye'de oldukça başarılı sonuçlar alan bir kadın basketbol takımının yanında olmanın kendileri için gurur verici olduğunu kaydetti.

Hancıoğlu, Türk sporuna ve sporcusuna önemli destekler verdiklerini de vurguladı.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 19:25
  1. Hatay Büyükşehir Belediyespor
  2. HDI Sigorta
  3. sponsor

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