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Aktüel Hatay Büyükşehir Belediyesi 81 ildeki okullara defne sabunu gönderdi
Aktüel

Hatay Büyükşehir Belediyesi 81 ildeki okullara defne sabunu gönderdi

Yeniakit Publisher
2020-09-22 16:44:23 -
Hatay Büyükşehir Belediyesi 81 ildeki okullara defne sabunu gönderdi

HATAY (AA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi, 81 ilde 81 okula, öğrencilere dağıtılmak üzere defne sabunu gönderdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "ilk teneffüs" tweetine, "Biz de 81 ilde 81 okulumuza Hatay'a özgü defne sabunu göndereceğiz" yanıtını veren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kentte yapılan defne sabunlarını okullara ulaştırılmak üzere hazırlattı.

Belediye ekiplerince özenle hazırlanan defne sabunları, 81 ilin il milli eğitim müdürlüklerine teslim edilmek üzere yola çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savaş, öğrencilere hijyen konusunda özenli olmaları gerektiğini belirterek başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini diledi.

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