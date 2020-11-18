'Hatalıydım' diyerek duyurdu! Almanya'da istifa kararı

Almanya'da Mecklenburg-Vorpommern Eyalet İçişleri Bakanı Lorenz Caffier, aşırı sağ bağlantılı bir kişiden silah satın aldığının ortaya çıkmasından sonra istifa etti.

Caffier, bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan konuşmasında, "Bugünün bakış açısından almamam gereken birinden silah aldım. Hata olan şey satın alma değildi, gelişen süreçte benim davranışım hatalıydı. Bunun için özür dilerim" ifadesini kullanarak istifa ettiğini bildirdi.

Caffier, medyadaki haberlerde kendisinin de aşırı sağ çevrelerle yakın olduğu yönündeki iddiaları şiddetle reddederek bu haberlerden üzüntü duyduğunu söyledi.

Alman siyasetçi artık içişleri bakanlığı görevini sürdürmesi için gerekli olan otoriteye sahip olmadığını belirtti.

Eyalet içişleri bakanlığı görevini 14 senedir yapan Caffier, Almanya'nın en uzun süre eyalet bakanlığı görevinde bulunan siyasetçisiydi.

Av tutkunu olarak bilinen Caffier, iki yıl önce poligon işleten bir kişiden silah satın almış, bu kişinin daha sonra aşırı sağcılarla bağlantısının olduğu belirlenmişti.