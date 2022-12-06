Hat sanatına adanmış bir ömür
Eczacılık eğitimi alırken yolu dünyaca ünlü bir hattatla kesişen Hüseyin Öksüz, yıllardır ilk günkü heyecanla sürdürdüğü sanatıyla onlarca öğrenci yetiştirdi, birçok başarılı esere imza attı.
İlk ve orta öğrenimini Konya’da tamamladıktan sonra 1966’da İstanbul’da Eczacılık eğitimine başlayan hattat Öksüz, 1968’de, eğitimi sürerken dünyaca tanınan hattat Hamid Aytaç’tan dersler almaya başladı. Uluslararası yarışmalarda dünya birinciliği dahil 5 ödül alan Öksüz, sanatını başkalarına da öğreterek gelecek kuşaklara aktarmak istiyor. Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Başkanlığını sürdüren 78 yaşındaki Öksüz, hattat olmayı bir nasip olarak gördüğünü vurgulayarak, “Hattat olmak isteyenlerin önce iyi bir üstada gitmeleri, mesleği üstadından öğrenmeleri lazım” dedi.