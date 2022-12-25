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Gündem "Hastayız, yaşlıyız" diye ağlayan darbecilere bir de böyle bakın! Zulümlerini ellerinde içkilerle kutluyorlardı
Gündem

"Hastayız, yaşlıyız" diye ağlayan darbecilere bir de böyle bakın! Zulümlerini ellerinde içkilerle kutluyorlardı

Darbeci Vural Avar'ın ölümünden sonra devleti cinayetle suçlayan darbe heveslilerinin iktidarı hedef almasının ardından, 28 Şubat'ta en temel hakları gasbedilen dindar kesim, darbecilerin ellerinde içki kadehleri ile yaptıkları kutlamaları Almanya'nın hazırladığı belgeseldeki görüntülerle hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 16:21:00 - 2022-12-25 17:31:23

 Yeniakit.com.tr 

28 Şubat darbecileri bugün hapishanelerde yaş ve hastalık gerekçesi ile ağlarken, darbe döneminde ellerinde içki şişeleri ile eğlence pozları veriyorlardı.

Dindar kesimin eğitim başta olmak üzere en temel insani haklarını gasbeden 28 Şubat mağdurları bugün çarptırıldıkları cezalarla hapishanelerde bedel ödüyor.

Darbe destekçileri ise paşa eskilerinin sağlık durumu ve yaşlarını gerekçe göstererek iktidarın darbecilere zulmettiği yönünde açıklamalarla kamuoyunu etkilemeye çalışıyor.

Darbeci Vural Avar'ın cezaevinde ölmesinden sonra yapılan birçok açıklamada da devlet cinayet işlemekle suçlandı.

"Hasta ve yaşlı" darbecilere bir de böyle bakın!

Tüm bu tartışmalar gündemdeki yerini korusa da 28 Şubat darbecilerinin, darbe kutlamaları yaptıkları içkili eğlenceler de hafızalardaki yerini koruyor.

Birtakım darbe sevdalılarının, Vural Avar'ın devlet zulmü ile cezaevinde öldüğü tepkisini göstermesinden sonra Almanya'nın darbeci paşa eskilerini anlattığı bir belgeselindeki görüntüleri yeniden gündeme geldi.

Bugün "Yaşlıyız, hastayız" diyerek salıverilmek istenen paşa eskilerinin o günlerde ellerinde içkilerle yaptıkları kutlamalar, 28 Şubat zulmünü yeniden hissettirdi.

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Yorumlar

madem ağlayacaktınız, yalvaracaktınız neden size ekmek veren, maaş veren, okutan, silah veren, rütbe ve yetki veren AZİZ MİLLETRE, KADİM DEVLETE HAİNLİK YAPTINIZ ABD/BATI/NATO NUN ALÇAK KUKLASI OLMAYA VE MİLLETİN VERDİĞİ SİLAHI MİLLETE DOĞRULARAK MİLLİ EG

madem ağlayacaktınız, yalvaracaktınız neden size ekmek veren, maaş veren, okutan, silah veren, rütbe ve yetki veren AZİZ MİLLETRE, KADİM DEVLETE HAİNLİK YAPTINIZ ABD/BATI/NATO NUN ALÇAK KUKLASI OLMAYA VE MİLLETİN VERDİĞİ SİLAHI MİLLETE DOĞRULARAK MİLLİ EGEMENLİĞİ GASPETMEYE KALKTINIZ NAMERT HAİNLER!!!!!

Çarıklı Apoletsiz

Ben önce çocuğuma bakarım. Tıp puanı aldığı halde hiç bir okula giremeyen çocuğum depresyona girdi, vücut sağlığı fiziksel olarak bozuldu, ruhen çöktü. Şimdi ben darbecilerin hastalanmasına üzüleyim mi? Ölemesinler! Çok uzun yaşasınlar! Söndürdükleri hayatlar ve gelecekler hürmetine!
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