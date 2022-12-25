"Hastayız, yaşlıyız" diye ağlayan darbecilere bir de böyle bakın! Zulümlerini ellerinde içkilerle kutluyorlardı

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28 Şubat darbecileri bugün hapishanelerde yaş ve hastalık gerekçesi ile ağlarken, darbe döneminde ellerinde içki şişeleri ile eğlence pozları veriyorlardı.

Dindar kesimin eğitim başta olmak üzere en temel insani haklarını gasbeden 28 Şubat mağdurları bugün çarptırıldıkları cezalarla hapishanelerde bedel ödüyor.

Darbe destekçileri ise paşa eskilerinin sağlık durumu ve yaşlarını gerekçe göstererek iktidarın darbecilere zulmettiği yönünde açıklamalarla kamuoyunu etkilemeye çalışıyor.

Darbeci Vural Avar'ın cezaevinde ölmesinden sonra yapılan birçok açıklamada da devlet cinayet işlemekle suçlandı.

"Hasta ve yaşlı" darbecilere bir de böyle bakın!

Tüm bu tartışmalar gündemdeki yerini korusa da 28 Şubat darbecilerinin, darbe kutlamaları yaptıkları içkili eğlenceler de hafızalardaki yerini koruyor.

Birtakım darbe sevdalılarının, Vural Avar'ın devlet zulmü ile cezaevinde öldüğü tepkisini göstermesinden sonra Almanya'nın darbeci paşa eskilerini anlattığı bir belgeselindeki görüntüleri yeniden gündeme geldi.

Bugün "Yaşlıyız, hastayız" diyerek salıverilmek istenen paşa eskilerinin o günlerde ellerinde içkilerle yaptıkları kutlamalar, 28 Şubat zulmünü yeniden hissettirdi.