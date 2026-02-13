Hastasıyla ilgilenirken vefat etti

  • İSTANBUL
Sivas'ta görev yapan 71 yaşındaki doktor Ömer Yılmaz, hastasıyla ilgilendiği sırada kalp krizi geçirerek vefat etti.

Edinilen bilgilere göre, Divriği Devlet Hastanesi'nde görevli olan 71 yaşındaki Doç. Dr. Ömer Yılmaz, görevi başında bir hastayı muayene ettiği esnada fenalaştı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz'a hastanede hemen müdahale edildi. Yılmaz, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merhum doktor için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi.

Törene ilçe protokolü, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin ardından Yılmaz'ın naaşı, Divriği Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

