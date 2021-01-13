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Dünya Hastaneyi kana bulayacaklardı... Canlı bomba son anda yakalandı
Dünya

Hastaneyi kana bulayacaklardı... Canlı bomba son anda yakalandı

Cerablus'ta devlet hastanesine yönelik canlı bomba saldırısı önlendi

Yeniakit Publisher
2021-01-13 16:14:00 -
Hastaneyi kana bulayacaklardı... Canlı bomba son anda yakalandı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Cerablus kentindeki devlet hastanesine yönelik canlı bomba saldırısı engellendi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Cerablus'ta, dün Cerablus Devlet Hastanesi girişinde şüpheli 2 erkek şahsın üst araması gerçekleştirildi.

Aramada, 1 fünye düzenekli canlı bomba yeleği, yaklaşık 1,5 kilogram TNT, TNT'nin güçlendirilmesinde kullanılan yaklaşık 2 kilogram demir bilye ve bu düzeneği ateşlemek maksatlı kullanılacağı değerlendirilen 1 metre infilaklı fitil ile el bombası fünyesi ele geçirildi.

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 zanlının yapılan tahlillerinde kanlarında yüksek miktarda uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

Yerel kolluk birimlerince gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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