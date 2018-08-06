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Hastaneyi haşereler sardı! Korku filmlerini aratmadı

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görülen tahtakuruları hasta yakınlarını tedirgin ederken, Başhekim Akif Çakar, iddialar üzerine yaptığı açıklamada,"Refakatçi koltukları artık tahta değil metal olacak, siparişleri verdik" açıklamasında bulundu

06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:45
Hastaneyi haşereler sardı! Korku filmlerini aratmadı

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görülen tahtakuruları hasta yakınlarını tedirgin ederken, Başhekim Akif Çakar, iddialar üzerine yaptığı açıklamada,"Refakatçi koltukları artık tahta değil metal olacak, siparişleri verdik" diye konuştu.

HASTA YAKINLARINI KORKUTTU

DHA'nın haberine göre; Sakarya'da şehrin göbeğinde bulunan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) 'nde tahtakurusu görüldüğü iddiaları, hasta yakınlarını korkuttu.

Hafta sonu hastanenin yataklı servisinde kalan refakatçiler, koltuklarda tahtakuruları görüldüğü yönünde şikayette bulundu. Şikayetle, hasta ve hasta yakınları arasında paniğe sebep oldu.

İLAÇLAMA İŞLEMİ SIKLAŞTIRILACAK

Hastane yönetiminden şikayetler üzerine yaptığı açıklamada haşerenin görüldüğü ahşap koltukların değiştirildiği belirtilerek, "Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde ahşap aksamlı refakatçi koltukları olup bu koltuklarda tahta kurusu tespit edilmesi üzerine mevcut refakatçi koltuklarından 200 adedi metal aksamlı yeni refakatçi koltukları ile değiştirilmiştir. Buna ilave olarak 270 adet yeni metal aksamlı refakatçi koltuğu temini için alım işlemleri tamamlanmış olup teslimatı beklenmektedir. Ayrıca haftalık olarak haşerata karşı servislerimizde ilaçlama yapılmakta olup, lüzumu halinde ilaçlama işlemi daha sık olarak da yapılabilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Hastanede haftalık olarak yapılan ilaçlamanın, haşerenin temizlenmesi için sıklaştırıldığı belirtildi.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:45
  1. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  2. tahta kurusu
  3. haşere
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  5. ilaçlama
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