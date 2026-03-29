Hastaneye kaldırılmıştı! Türkiye itirafı dikkat çekti… Mircea Lucescu'dan açıklama geldi

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hastaneye kaldırılmıştı! Türkiye itirafı dikkat çekti… Mircea Lucescu'dan açıklama geldi

Rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yaşadığı sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rahatsızlığı sonrası hastaneye kaldırılan Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye karşılaşmasının etkisinden halen çıkamadığını söyledi.

 

Türkiye maçını analiz etmeyi sürdürmüş

Romanya yayın organı Golazo'ya konuşan Lucescu, şu anki sağlık durumunun iyi olduğunu aktararak "Şu an iyiyim. Türkiye maçını analiz etmeye başladığımda, üzerinden 3 gün geçmiş olmasına rağmen, gerçekten çok öfkelendim. Bu sinirin üzerine kendimi çok kötü hissettim. Normal nefes alamadığımı fark ettim." diye konuştu.

 

Kalp krizi mi geçirdi?

Hakkındaki kalp krizi geçirdiği iddialarını da reddeden 80 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle devam etti:

"Hiçbir şekilde kalp krizi yaşamadım, bazılarının böyle yazdığını gördüm. Fibrilasyonlar (kalbin üs odacıkları olan atriyumların, hızlı ve düzensiz şekilde atmasına neden olan ritim bozukluğu) oldu. Bu bana ilk kez İtalya'nın Brescia şehrindeyken olmuştu. O zaman dışarısı çok soğuktu ve beni hastaneye götürdüler. Bana, eğer kendiliğinden fibrilasyondan kurtulamazsam, ertesi sabah şok vereceklerini söylediler ama sabah nabzım normale dönmüştü. Geçen yılın sonunda da bu fibrilasyonları yaşadım. Yarın bir dizi test daha yaptıracağım."

 

Tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye maçında bazı hatalar yaptıklarını ve gol pozisyonlarını yeterince değerlendiremediklerini vurguladı.

Gol fırsatlarını kaçırdıkları için kızgın olduğunu aktaran Lucescu "Türkler, 60-65. dakikadan sonra tempoyu koruyamadı ve biz de onları şaşırtabilirdik. Maçı dikkatlice analiz eden herkes, Türkiye'nin bizi hiçbir şekilde şaşırtmadığını, kesinlikle hiçbir şey yapmadığını gördü." şeklinde konuştu.

 

Türkiye'nin ilk yarıda bulduğu pozisyonların Romanya'nın kaybettiği bazı toplar sayesinde olduğunu belirten Lucescu, "Bunun dışında, Türkiye bizi hiçbir şekilde zor durumda bırakmadı." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 yenerek finale yükselmişti.

