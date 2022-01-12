Hastaneye kaldırılmıştı! Temel Karamollaoğlu'ndan haber var

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz hafta kontrol amaçlı gittiği hastanede yapılan PCR testinin pozitif olduğunu öğrenmişti. Koronaya yakalanan 80 yaşındaki Saadet liderinin tedavisi hastanede sürdürüldü.

"Sağlık durumu olduça iyi"

Karamollaoğlu'nun merak edilen son sağlık durumu Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın tarafından paylaşıldı. Saadet Partisi liderinin sağlık durumunun iyi olduğu, bir süre daha hastanede istirahat ettikten sonra taburcu olacağı duyurulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık durumu oldukça iyi olan değerli Genel Başkanımızın herkese selâmı var. Temel Karamollaoğlu, bir süre daha hastanede istirahat ettikten sonra taburcu olacaktır. Bu süreçte kendilerine geçmiş olsun dileklerini ileten ve bir an olsun dualarını eksik etmeyen teşkilat mensuplarımıza ve toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Değerli Genel Başkanımız, kendisini merak eden, gelişmeleri yakından takip eden ve şifa temennilerini paylaşan herkese selam ve muhabbetlerini iletmektedir."